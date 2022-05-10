Александр Куликов,
10 мая 2022, 11:52 — REGNUM Тысячи волгоградцев приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Жители города-героя прошли колонной от Дома Павлова до подножия монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.
В акции поучаствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Мы гордимся, что являемся потомками поколения победителей. И уверен, что потомки поколения победителей выполнят все поставленные задачи по наведению порядка, специальной операции — приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», — отметил перед началом шествия колонны губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области, с каждым годом число участников «Бессмертного полка» в Волгограде растет — начав с 10 тысяч в 2015 году, в 2019-м в одном строю со своими героями прошли уже 65 тысяч человек.