Тюмень, 9 мая, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В Тюмени на Велижанском тракте вблизи садовых товариществ «Якорь» и «Сирень» бушует ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Сообщение о возгорании поступило во второй половине дня 9 мая. Зафиксированы очаги горения травы.

На месте работают сотрудники МЧС России, Авиалесоохраны, также продолжаются сбросы воды вертолетом Ми-8.

На тушении пожара от Главного управления МЧС России по Тюменской области задействованы 14 единиц техники и 43 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области действует особый противопожарный режим, посещение тюменцами лесов запрещёно до 26 мая.