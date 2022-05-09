Луганск, 9 мая, 2022, 22:15 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено два жилых дома. Об этом 9 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«По уточненной информации, в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 повреждено два жилых дома, — говорится в сообщении. — В общей сложности повреждения получили шесть домов».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Золотое-5 обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).