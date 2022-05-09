Лондон, 9 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Усилия жителей Советского Союза в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны можно назвать героическими. Об этом 9 мая сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Evening Standard.

Conservatives.com Борис Джонсон

По его словам, помнить о подвигах и чтить память героев очень важно.

«Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в победе над нацизмом», — сказал премьер-министр Великобритании.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на организованном посольством Украины благотворительном мероприятии по сбору средств заявил, что Великобритания продолжит наращивать поставки вооружения Украине.