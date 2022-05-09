Мюнхен, Германия, , 21:43 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, мюнхенская «Бавария» согласовала условия личного контракта с 19-летним атакующим полузащитником амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Райан Гравенберхом.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне Райан Гравенберх принял участие в тридцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету футболиста один ассист в восьми встречах.

На данный момент трансферная стоимость Гравенберха, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение нидерландского полузащитника с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2023 года.