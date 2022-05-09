Дортмунд, Германия, 9 мая, 2022, 21:39 — ИА Регнум. 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд прошел медицинское обследование перед переходом в «Манчестер Сити». Об этом 9 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, контракт Холанда с «горожанам» будет рассчитан на пять лет, а его еженедельная зарплата составит 375 тысяч фунтов в неделю. За трансфер норвежца «Ман Сити» заплатит «Боруссии» 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 23-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 21-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами. Также норвежец получил три желтые карточки.