10 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили участников спецоперации России на Украине, прошедших на параде Победы по Красной площади.

Елизавета Коробова, , 11:45 — REGNUM Парадный расчёт участников специальной военной операции России на Украине, которые были награждены боевыми орденами и медалями, прошедший по Красной площади на параде Победы, вызвал бурю эмоций в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Парад Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они — настоящие герои. Столько сделали для того, чтобы братский народ был в безопасности. Гордимся каждым! Вечная память тем, кто не вернулся!» — пишет Олег Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские военнослужащие, давшие отпор надвигающемуся на Россию нацизму, как никто другой понимают, что пришлось пережить бойцам Красной армии, противостоявшим немецко-фашистским захватчикам.

«Наши солдаты помнят подвиги своих дедов. Более того, на Украине совершаются новые подвиги. Потомки чтут традиции своих предков», — считает Мечислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что кое-кому казалось, что на современном поколении российских граждан можно ставить крест, но эти прогнозы были стёрты в пух и прах, ведь с такими солдатами, какие приняли участие в параде Победы на Красной площади, нашей стране обеспечено великое будущее.

«Кто же мог подумать, что после трагедии девяностых возникнет поколение новых победителей. Это не просто радость — это счастье. Россия будет жить. Спасибо вам, ребята!» — обратился Глеб Д.

Часть людей полагает, что для участников боевых действий важно получить не только государственное, но и общественное признание.

«Они полностью заслужили все аплодисменты и народную любовь. Настоящие герои. Подлинные защитники своего Отечества. Спасибо, что боретесь за нашу страну!» — написал Клавдий В.

Парадный расчёт участников специальной военной операции России на Украине Цитата из видео Официального интернет-представительства президента России

«На видео было заметно, что парни, вернувшиеся с боевых действий, очень радуются, что их пригласили принять участие в параде Победы. Испытывают гордость за страну! А мы испытываем гордость за них!» — указывает Эрмин Х.

Ряд пользователей указывает на то, что благодаря мужеству и отваге российских солдат теперь можно быть уверенным, что фашисты не смогут осуществить их подлый реванш.

«Участники спецоперации — большие молодцы! Помогают людям избавиться от тех страданий, которые были с ними многие годы. Нет нацизму!» — пишет Пётр Х.

«Победа над нацизмом была 77 лет назад. Сейчас, я уверен, эту гадину чёрную снова наши воины под землю закатают. Живучая тварь оказалась, однако», — подметил Богдан Т.

«Сейчас Вооружённые силы России стоят на страже всего человечества, уничтожают фашизм — зло, посеянное на украинской земле. Думаю, всем народам на этой планете стоило бы сказать спасибо нашим солдатам, участникам спецоперации», — считает Александр Б.

В подавляющем большинстве граждане выразили слова благодарности в адрес российских военнослужащих, которые, не жалея собственной жизни, освобождают людей от нацистского гнёта.

«Парад Победы в этом году особенный. Смотришь, видишь этих людей, эту технику и понимаешь — страна в безопасности», — написал Адриан А.

«Спасибо огромное вам, ребята! Вы охраняете и боретесь за мирное небо над нашими головами! Успешного возвращения домой тем, кто сейчас на боевом посту. И храни вас Господь!» — обращается Наталья Н.

Напомним, 9 мая участники специальной военной операции России на Украине, награждённые боевыми орденами и медалями, прошли парадным расчётом по Красной площади на параде Победы.