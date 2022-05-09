Манчестер, Великобритания, 9 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Как сообщает издание ESPN, каталонская «Барселона» может обменять полузащитника Френки де Йонга на 27-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силву.

«Манчестер Сити»

По информации источника, «горожане» видят в де Йонге замену 37-летнему бразильцу Фернандиньо, который в ближайшее время может покинуть команду.

В текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету португальца 6 (3+3) очков по системе гол+пас в одиннадцати встречах.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 1 июля 2017 года после перехода из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.