Саранск, 9 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Саранске в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 35 тыс. человек, по всей Мордовии к патриотической акции присоединились более 70 тыс. жителей республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

пресс-служба правительства Мордовии Колонны Бессмертного полка на улицах Саранска

В Саранске колонны «Бессмертного полка» начали движение с площади Героев Стратонавтов у железнодорожного вокзала. Через городские улицы жители республики с портретами своих близких проследовали к Вечному огню на площади Победы для возложения цветов. После этого все участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

ИА REGNUM напоминает, церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на мемориальном кладбище Саранска прошла 9 мая после митинга-реквиема и парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Память павших почтили минутой молчания. По всем участникам войны была отслужена церковная панихида.

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