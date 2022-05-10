10 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 12:40 — REGNUM В Тамбове отметили 77-ю годовщину Победы. В День Победы на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск тамбовского гарнизона, поздравление ветеранов, театрализованное представление творческих коллективов. А так же возложили цветы к памятнику Зое Космодемьянской и к Вечному Огню.

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кульминацией военного парада стал символ Знамени Победы, который пронесли по улицам города. На красном полотне изображение звезды, серпа и молота и надпись «150-я ордена Кутузова 2-й степени Идрицкая стрелковая дивизия»

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День Победы на площади Ленина в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM