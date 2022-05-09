Донецк, , 21:03 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое военнослужащих. Об этом 9 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погиб подросток, пострадала женщина.