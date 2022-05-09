Тюмень, , 20:59 — REGNUM Инициатор движения «Бессмертный полк России» тюменец Геннадий Иванов прошёл рядом с президентом России Владимиром Путиным по Красной площади в Москве 9 мая 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Владимир Путин и Геннадий Иванов в рядах «Бессмертного полка» в Москве. Скриншот видео с сайта Кремля. kremlin.ru

«Я передал Владимиру Владимировичу привет и слова поддержки от сибиряков. Вспомнили нашего великого киноартиста Василия Семёновича Ланового, сожалели, что его больше нет с нами», — поделился Геннадий Иванов подробностями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15-й юбилейный «Бессмертный полк» в Тюменской области 9 мая 2022 года объединил более 252 тысяч участников.

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