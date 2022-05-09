Ростов-на-Дону, , 20:55 — REGNUM В Ростовской области более 3 тыс. волонтёров сопроводили парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил заместитель донского губернатора Артём Хохлов 9 мая.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, только в Ростове-на-Дону к параду Победы присоединились около 150 волонтёров. Активисты занимались формированием и сопровождением колонны «Бессмертного полка» на протяжении всего маршрута, оказали помощь пожилым участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Волонтёры приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех донских муниципалитетах.