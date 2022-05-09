Донецк, 9 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток уничтожили 30 украинских националистов. Об этом 9 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 30 украинских националистов, одну БМП, два бронетранспортёра, две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили один танк, два бронетранспортера и два грузовых транспортных средства.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять ракет из БМ-21 «Град».