Донецк, , 20:45 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погиб подросток, пострадала женщина. Об этом 9 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В Кировском районе Донецка погиб подросток. В результате обстрела ВФУ по ул. Петровского погиб подросток 2006 г.р. По ул. Замоскворечной ранена женщина», — отмечается в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 18:02 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».