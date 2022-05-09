Москва, , 20:42 — REGNUM 9 мая в Москве на Киевском вокзале прошла презентация обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея «Поезд Победы».

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Среди новых экспонатов поезда-музея представлены материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР — подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма.

Экспозицию дополняют мультемидийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014—2022 годах.

«Символично, этот праздник — День Победы празднуют не только россияне, но и жители свободного Донбасса», — отметилдиректор Музея Победы Александр Школьник. — «В наши дни, в 2022 году, потомки победителей 45-го борются с последователями нацизма и фашизма, попытавшегося возродится у рубежей нашей Родины. Вместе мы завершаем и другую — 8-летнюю войну. Новая Победа неизбежна — чтобы символы возродившегося нацизма остались экспонатами музеев памяти, но не атрибутами жизни людей», — подчеркнул он.

Интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю об одном из самых страшных явлений — радикальном национализме, о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

«После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз украинские националисты вошли на советскую территорию в обозе вермахта. Сами гитлеровцы никогда не воспринимали их всерьёз, как партнёров, а использовали вслепую, поручая самую грязную работу. Едва бандеровцы попытались провозгласить на оккупированных территориях собственную государственность, как их тотчас же грубо одёрнули из Берлина», — рассказал член правления Российского исторического общества Владимир Беклямишев. — «Не секрет, что многие украинские националисты после войны смогли укрыться за рубежом. Из Канады, из США они возвращались на Украину уже после распада Советского Союза, чтобы принять самое деятельное участие в украинской политике. Есть юридическая, легко подтверждаемая документами преемственность между Организацией украинских-националистов-бандеровцев, канадским Конгрессом украинских националистов, современной украинской организацией «Трезубец имени Степана Бандеры» и печально известным «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому сегодня мы, во многом, сталкиваемся с тем же злом, что ещё в прошлом веке принесло много горя полякам, русским, евреям и, самое главное — самим украинцам».

Среди раритетных экспонатов «Поезда Победы» — копии и подлинники редких документов за период 17 — 20 века, рассказывающие об истории промышленного Донбасса как неотъемлемой части России.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Через визуальное искусство, интерактивные форматы и динамичный сторителлинг в режиме реального времени создатели музея передают образы предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.

В обновленную экспозицию выставки «Поезда Победы» вошли экспонаты, предоставленные Межмузейной рабочей группой, сформированной по инициативе Российского исторического общества и российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, Музеем Победы, Музеем-панорамой «Сталинградская битва», а также Донецким республиканским краеведческим музеем, Луганским республиканским краеведческим музеем. Материалы предоставлены Федеральным архивным агентством и Государственным историческим музеем. Многие уникальные экспонаты и документы представлены впервые.

Выставка будет работать до с 9 до 15 мая 2022 года. Возрастная категория строго 12+.