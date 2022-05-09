Ростов-на-Дону, , 20:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону в акции «Бессмертный полк» в очном формате приняли участие около 95 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 мая.

Колонна «Бессмертного полка» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

С портретами фронтовиков горожане прошли от площади Карла Маркса, где возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе. Для участников шествия была развёрнута полевая кухня с солдатской кашей. Затем пешая колонна прошла по улицам Советской и Большой Садовой до проспекта Соколова.

Шествие «Бессмертного полка» продолжило парад Победы, прошедший на Театральной площади.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бессмертный полк» объединил более 200 тыс. жителей Ростовской области