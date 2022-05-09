Почти 95 тыс. ростовчан прошли в строю «Бессмертного полка»
Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в акции «Бессмертный полк» в очном формате приняли участие около 95 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 мая.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка»
С портретами фронтовиков горожане прошли от площади Карла Маркса, где возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе. Для участников шествия была развёрнута полевая кухня с солдатской кашей. Затем пешая колонна прошла по улицам Советской и Большой Садовой до проспекта Соколова.
Шествие «Бессмертного полка» продолжило парад Победы, прошедший на Театральной площади.