Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в акции «Бессмертный полк» в очном формате приняли участие около 95 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 мая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка»

С портретами фронтовиков горожане прошли от площади Карла Маркса, где возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе. Для участников шествия была развёрнута полевая кухня с солдатской кашей. Затем пешая колонна прошла по улицам Советской и Большой Садовой до проспекта Соколова.

Шествие «Бессмертного полка» продолжило парад Победы, прошедший на Театральной площади.