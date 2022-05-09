Курган, 9 мая, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В Кургане 9 мая на территории завода «Курганприбор» неподалёку от храма Порт-Артурской иконы Божией Матери открыли памятник боевому вертолёту МИ-8. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Пресс-служба Курганской епархии Митрополит Курганский и Белозерский Даниил на открытии памятника ве

В церемонии открытия памятника приняли участие митрополит Курганский и Белозерский Даниил, представители курганского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», губернатор Курганской области Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов и другие официальные лица.

Глава Зауралья в своём выступлении подчеркнул, что боевой «работяга-вертолёт» — это памятник новой эпохи, такие вертолёты сейчас поддерживают наших солдат в ходе спецоперации на Украине.

Пресс-служба Курганской епархии Памятник вертолёту Ми-8 в кургане

Пресс-служба Курганской епархии Памятник вертолёту Ми-8 в Кургане

Сенатор Сергей Муратов отметил, что символами победы в Великой Отечественной войне были танк Т-34 и установка «Катюша». А символом побед последних десятилетий стал именно боевой вертолёт Ми-8.

«Наступило время Z, эта буква изображена на постаменте не случайно. Это время возрождения нашей страны», — акцентировал внимание сенатор.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в своём выступлении отметил, что на какое-то время русский народ перестал быть евангельской «солью земли». «Но сегодняшние события показывают, что мужество в нашем народе сохраняется, у нас сильная корневая система. А наши корни — это наша православная вера», — подытожил владыка.