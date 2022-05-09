Москва, , 20:28 — REGNUM Самую большую в России георгиевскую ленту развернули на ВДНХ в Москве, установив таким образом всероссийский рекорд. Об этом 9 мая сообщается на сайте мэра столицы России.

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«В День Победы на главной выставке страны установлен всероссийский рекорд. В рамках акции «Самая большая лента памяти» развернули георгиевскую ленту длиной 366 м и шириной 7,5 м. Общая площадь полотна — более 2700 кв. м», — отмечается в сообщении.

Праздничную ленту развернули у фонтана «Дружба народов» и пронесли до пл. Промышленности, где зафиксировали рекорд.

В мероприятии приняли участие более 2,2 тыс. человек.