Одесса, Украина, 9 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель, который ранее прибыл в Одессу, из-за ракетного удара прервал встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

Глава Евросовета Шарль Мишель

По словам источника, из-за «падения ракет в районе Одессы» участникам переговоров пришлось прерваться, чтобы укрыться.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами «Оникс» под Одессой шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8.