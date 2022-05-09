9 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили новый пакет антироссийских санкций Великобритании, включающий импортные пошлины и запрет на экспорт на сумму £1,7 млрд.

Тимур Кондратьев, , 21:53 — REGNUM Решение британских властей ввести новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за событий на Украине, включающий импортные пошлины и запрет на экспорт на сумму £1,7 млрд, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Каждый раз, когда читаю про введение ими санкций, невольно вспоминаю знаменитую фразу Лаврова про дебилов», — отметил Бронислав Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что бесчисленные антироссийские санкции, которым нет конца, свидетельствуют о полной импотенции западных стран и об отсутствии реальных рычагов давления на Российскую Федерацию.

«Больше ничего не умеют делать по-человечески. Обмельчали умом. Даже сами себе гадят, а не соседу. Будто бы Россия не обойдется без их товаров. Смешно смотреть на их упёртую антироссийскую санкционную политику. С таким успехом они вскоре у себя будут отбирать воздух, который ветром из России надувает. Совсем из ума выжили русофобы», — написала Мила С.

Некоторые комментаторы отмечают, что чем больше Великобритания вводит санкций против России, тем в более катастрофическом положении оказывается британский народ, чьё благосостояние напрямую зависит от объёма товарооборота их страны с Россией.

«Сколько ещё нужно Европе ввести санкций, чтобы она поняла, что вводит она их, по сути, против себя?» — интересуется Мечислав К.

«Они ведь должны понимать, что сами себе роют могилку? Могут ведь сколько угодно говорить, что это из-за Путина, из-за России, но народ британский это уже не будет хавать, когда жрать будет нечего, а в квартире холодно», — уверен Богдан Т.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

Часть людей уверена, что вскоре британским властям уже не получится находить отмазки перед собственным народом, переводя стрелки на Российскую Федерацию.

«А платить за увеличение пошлин будет, как водится, конечный потребитель. Простые англичане, наверное, счастливы очередному пакету антироссийских санкций», — предполагает Леонид П.

«Иронично, что Британия сама же сейчас воет, как шакал, что народ их голодает, но во всём тем не менее винят Путина, а не свои дебильные санкции», — подметил Олег Т.

Ряд пользователей указывает на то, что все эти санкции якобы призваны повлиять на ситуацию, сложившуюся на Украине, но всё, что они делают в реальности, так это убеждают российские власти в том, что выбранное ранее направление — абсолютно правильное и впредь его следует придерживаться.

«Интересно, они правда всё ещё верят в то, что санкции и ограничения, направленные против России, могут помочь в разрешении ситуации на Украине и наладить диалог? Либо же они просто гадят по инерции?» — задаётся вопросом Олег З.

Нашлись и те, кто отмечает, что британские антироссийские санкции никоим образом не трогают граждан России и особого интереса у них не вызывают.

«Можно не объявлять уже про санкции. Смысла нет. Нас это не трогает от слова совсем. Пусть сами копошатся в своём русофобском дерьме, главное, чтобы к нам не подходили», — пишет Лейсан Р.

Напомним, 8 мая на сайте департамента международной торговли Соединенного Королевства была опубликована информация, согласно которой Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за событий на Украине, включающий импортные пошлины и запрет на экспорт на сумму £1,7 млрд.