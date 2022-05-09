Саранск, 9 мая, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на мемориальном кладбище Саранска состоялась 9 мая после митинга-реквиема и парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях принял участие глава Мордовии Артем Здунов.

Мемориал «Скорбящая мать» в Саранске

Также дань памяти павшим в борьбе с фашизмом отдали представители региональных министерств и ведомств, администрации городского округа Саранск, общественных организаций и школ республики.

Память павших почтили минутой молчания. По всем участникам войны была отслужена церковная панихида.

Как сообщало ИА REGNUM, День Победы — это поистине всенародный праздник, и мы безмерно благодарны тем, кто до последней капли крови сражался за Родину и ковал победу в тылу. Самоотверженность и сплоченность поколения победителей всегда будут примером для нас, заявил глава Мордовии Артем Здунов, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям республики и поздравляя всех с 9 Мая.