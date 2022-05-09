Донецк, , 20:11 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 5 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 9 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️19:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ДНР — Старомихайловку, Горловку Доломитное, Березовое, Донецк.

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