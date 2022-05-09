Мурманск, , 20:03 — REGNUM Около 18 тысяч человек прошли сегодня, 9 мая, в составе «Бессмертного полка» в Мурманске, сообщает региональное правительство.

Шествие «Бессмертного полка» в Мурманске gov-murman.ru

На штендере губернатора Андрея Чибиса, присоединившегося к торжественному маршу, — фотография дедушки, Александра Семёновича Чибиса, который погиб на Курской дуге.

«Он — гордость нашей семьи, пример для меня и моих детей. В 43 года его призвали на фронт, и он доблестно бился с фашистами. А в июне 1943 года погиб в бою на Курской дуге во время наступления, до самого конца оставался верен присяге и Родине. Его жену и троих детей эвакуировали в тыл, в Чувашию. Среди малышей был и мой отец. Долгие годы наша семья не могла найти могилу Александра Семеновича, и только в 2014 году удалось это сделать. Сохранить память о героизме и подвигах, быть достойными потомками героев Великой Отечественной войны — наша святая и почётная обязанность!» — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО «Бессмертный полк» стал самым массовым за всю историю.