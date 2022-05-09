Луанда, , 20:01 — REGNUM Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне трудно переоценить, и сегодня важно вновь обратить внимание на уроки прошлого. Об этом 9 мая заявил посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

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«Историческое значение победы для судеб мира трудно переоценить, и сегодня важно вновь обратить внимание на уроки прошлого, со всей очевидностью показывающие всю пагубность поощрения возрождения нацизма, какими бы целями … оно не оправдывалось», — отметил он, выступая на праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Анголы.

Он призвал помнить, что победа стала возможна благодаря достижениям и подвигу наших отцов и дедов.

По его словам, история требует делать выводы и извлекать уроки.