Василий Иванов,
9 мая 2022, 22:27 — REGNUM В день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители и гости Москвы приняли участие в народно-патриотической акции «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более одного миллиона человек.
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Колонна начала движение в 15:00 от станций метро «Динамо» и «Белорусская». Участники акции прошли с портретами родственников-фронтовиков, чтобы почтить память и увековечить их бессмертный подвиг.
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
По традиции в шествии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства прошёл по Красной площади с портретом отца в руках.
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отметим, шествие прошло впервые за последние два года в очном формате в связи с отменой санитарных ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса.
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM