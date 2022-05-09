9 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 22:27 — REGNUM В день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители и гости Москвы приняли участие в народно-патриотической акции «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более одного миллиона человек.

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Колонна начала движение в 15:00 от станций метро «Динамо» и «Белорусская». Участники акции прошли с портретами родственников-фронтовиков, чтобы почтить память и увековечить их бессмертный подвиг.

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

По традиции в шествии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства прошёл по Красной площади с портретом отца в руках.

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Отметим, шествие прошло впервые за последние два года в очном формате в связи с отменой санитарных ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса.

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM