Нижний Новгород, 9 мая, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка», которое впервые за последние три года проходило в очном формате, в Нижнем Новгороде приняли участие около 35 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

пресс-служба правительства Нижегородской области Бессмертный полк в Нижнем Новгороде

Также колонны «Бессмертны полка» прошли по улицам Дзержинска, Арзамаса и всех городов Нижегородской области.

Несмотря на дождливую и достаточно холодную погоду с портретами своих близких нижегородца прошли новым маршрутом, который впервые был организован в этом году — от Нижегородской ярмарки, через Канавинский мост и Нижне-Волжскую набережную к парку Победы.

ИА REGNUM напоминает, в июле 2020 года звание «Город трудовой доблести» было присвоено Нижнему Новгороду, в сентябре 2021 года почётное звание было присвоено Дзержинску.