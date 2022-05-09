Москва, , 19:50 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией России выведены из строя 48 единиц военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Артиллерия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии (России) поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники (ВСУ)», — сказал он.

По его словам, в результате ударов выведены из строя 48 единиц военной техники ВСУ, а также уничтожены до 400 националистов.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что из России на Украину доставлено более 18,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.