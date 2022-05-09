Донецк, , 19:50 — REGNUM ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ДНР — Старомихайловку, Горловку Доломитное, Березовое, Донецк. Об этом 9 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:40 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибра 82 мм; ️15:01 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. шахты 6\7): выпущено 9 мин калибра 120 мм; ️16:57 — н.п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 8 мин калибра 82 мм; ️18:05 — н.п. Невельское — н.п. Березовое: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; ️19:12 — н.п. Невельское — г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.