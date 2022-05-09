Нарьян-Мар, 9 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Нарьян-Маре в ряды «Бессмертного полка» встали шесть тысяч человек. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

nao24.ru «Бессмертный полк» в Нарьян-Маре

«Почти 9 тысяч жителей нашего округа стали участниками «Бессмертного полка», самого массового за всю историю проведения в НАО. В Нарьян-Маре на шествие вышли около 6 тысяч северян. Ещё 3 тысячи жителей вышли с портретами своих близких в сёлах и деревнях. В годы Великой Отечественной войны в нашем округе не было ожесточенных боёв. С первых дней войны северяне уходили на фронт. Рыбаки, оленеводы, рабочие и служащие — все они не жалели жизни ради победы над фашизмом. Подвиг их жив, пока жива память!», — написал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области «Бессмертный полк» собрал 106 тысяч человек.