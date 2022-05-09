Москва, , 19:39 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) России уничтожили высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» под Одессой шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» Mil.ru

«По уточненным данным, ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома «Червоноглинское»… были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в СК РФ сообщили, что ведомство запросит у Минобороны РФ данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья.