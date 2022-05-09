9 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 22:06 — REGNUM Почти 100 тыс. жителей Ставрополя встали в строй «Бессмертного полка». Шествие с улицы Маршала Жукова по историческому центру краевой столицы в знак памяти и уважения к миллионам солдат и тружеников тыла, ковавших Великую Победу.

День Победы, пл. Ленина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Знамя Победы во главе «Бессмертного полка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Знамя Победы во главе «Бессмертного полка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я рада, что участники акции встретились! Организация на высшем уровне. Людей с каждым годом всё больше, атмосфера праздничная. Мой дедушка отправился на фронт и пропал без вести. Мы ничего о его судьбе так и не знаем», — говорит участница «Бессмертного полка» Екатерина Пашкова.

«Мои дедушки и бабушки не воевали, они работали в тылу. Всё для фронта! Но я горжусь ими, ведь они пережили оккупацию, остались людьми и заново выстроили такую великую страну! Это фотографии ставропольских ветеранов, которые мне выпала честь нести. Я горжусь этими людьми», — отметила участница шествия Анна.

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

День Победы. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Знамя Победы во главе «Бессмертного полка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Знамя Победы во главе «Бессмертного полка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Знамя Победы во главе «Бессмертного полка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники акции с георгиевскими лентами на груди пронесли портреты своих героев под торжественные песни военных лет. Конечной точкой праздничного шествия «Бессмертного полка» стал мемориал «Огонь вечной славы», где участники возложили цветы.

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

День Победы. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран воспользовался услугой городского социального такси чтобы приехать на парад Александр Погожев © ИА REGNUM

В День Победы на Крепостной горе в Ставрополе детский хор «Поющая юность Ставрополья» исполнил песни военных лет. Тысяча воспитанников школ искусств и ученики городских школ исполнили всеми любимую «Катюшу» и другие композиции. Песню «Своих не бросаем» юные исполнители посвятили военнослужащим Вооруженных сил России, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Детский хор «Поющая юность Ставрополья» Александр Погожев © ИА REGNUM

Памятник солдату-красногвардейцу на Крепостной горе в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Детский хор «Поющая юность Ставрополья» Александр Погожев © ИА REGNUM

Детский хор «Поющая юность Ставрополья» Александр Погожев © ИА REGNUM

День Победы. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Детский хор «Поющая юность Ставрополья» Александр Погожев © ИА REGNUM

Детский хор «Поющая юность Ставрополья» Александр Погожев © ИА REGNUM

Впервые концерт тысячного детского хора в Ставрополе состоялся в 2014 году.

Шествие «Бессмертного полка» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сила, воля, мужество, честь и достоинство Александр Погожев © ИА REGNUM