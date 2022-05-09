Москва, 9 мая, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Над Северодонецком сбит украинский самолёт МиГ-29. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В течение дня российскими средствами ПВО над городом Северодонецк сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков добавил, что силы ПВО России также уничтожили три украинских беспилотника над населенными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что в Харьковской области был сбит украинский штурмовик Су-25.