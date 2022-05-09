Новороссийск, Краснодарский край, 9 мая, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Парад Победы состоялся в городе-герое Новороссийске в День Победы, 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Парад в Новороссийске

Парад принял командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

В параде участвовали более 1,8 тысячи человек военнослужащих Новороссийского гарнизона, юнармейцы, кадеты военных училищ. Также участниками парада в Новороссийске впервые стали офицеры и курсанты Академии ГПС МЧС России. Колонну механизированной техники возглавил легендарный танк Т-34.

После парада по главной улице Новороссийска прошла колонна «Бессмертного полка» — в этом году в акции приняли участие 61 тысяча человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности в акции «Бессмертный полк» в Краснодарском крае приняли участие 700 тысяч человек.