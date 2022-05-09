Минск, 9 мая, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Минске в ходе «Шествия поколений» тысячи белорусов собрались у монумента Победы, чтобы возложить цветы и почтить память предков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Президент страны Александр Лукашенко в своей речи напомнил о подвиге советских воинов и возрождении нацизма на Украине:

«В самом страшном сне невозможно было представить, что в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову».