Москва, 9 мая, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили высокоточными ракетами 11 районов сосредоточения живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Минобороны.рф ВКС РФ

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска», — сказал он.

Конашенков добавил, что ВКС России поразили также две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестище.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в военном параде к 77-й годовщине победы СССР над нацистской Германией приняло участие 11 тысяч военнослужащих.