Донецк, , 19:25 — REGNUM Здание лицея и многоквартирный дом в Ясиноватой оказались под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом 9 мая сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ обстреляли Ясиноватую. Под обстрелом оказались здание лицея и многоквартирный дом по улице Лермонтова», — отмечается в сообщении.

Ранее Ленинский район Донецка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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