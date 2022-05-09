Донецк, 9 мая 2022, 19:25 — REGNUM Здание лицея и многоквартирный дом в Ясиноватой оказались под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом 9 мая сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВФУ обстреляли Ясиноватую. Под обстрелом оказались здание лицея и многоквартирный дом по улице Лермонтова», — отмечается в сообщении.
Ранее Ленинский район Донецка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).
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