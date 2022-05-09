Луганск, , 19:19 — REGNUM Город Попасная полностью контролируется силами ЛНР и силами Российской Федерации. Об этом 9 мая заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Символы ЛНР Stealth 007

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил РФ освободили город, выбили противника … и сейчас всеми силами налаживается гумобстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Противник тем не менее… продолжает обстрелы Попасной и ее районов, стараясь стереть те города, которые они оставляют», — отмечается в сообении.

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная полностью освобожден от ВСУ.