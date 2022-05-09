Краснодар, 9 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Более 700 тысяч участников собрала акция «Бессмертный полк» в Краснодарском крае 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края «Бессмертный полк»

Жители Кубани прошли с фотографиями родственников — участников Великой Отечественной войны, также участники шествия также пронесли портреты военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Колонны «Бессмертного полка» прошли по улицам всех городов и районов Краснодарского края. Только в Краснодаре в ряды шествия встали около 115 тысяч жителей, колонну возглавила знаменитая фронтовая «полуторка», ставшая одним из символов Великой Отечественной войны. 113 тысяч человек собрал «Бессмертный полк» в Сочи, 61 тысяча человек вышла на шествие в Новороссийске.