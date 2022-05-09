Мариуполь, ДНР, , 19:15 — REGNUM Власти освобожденного от ВСУ города Мариуполь планируют вернуть улицам исторические названия. Об этом 9 мая в ходе торжественного мероприятия в честь празднования 77 годовщины Великой Победы заявил глава администрации Константин Иващенко.

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«Вернуть исторической название — площадь Ленинского Комсомола. … Это заслуженная награда тем комсомольцам, которые защищали нашу родину. Которые освобождали ее. 11 человек комсомольцев из нашего города стали героями СССР. И после Великой Отечественной войны более 130 бригад комсомольских трудилось на восстановлении города, на восстановлении и строительстве новых заводов. … Детсадов и школ. И они действительно заслужили это», — отметил он.

«И первая площадь переименованная даст начало переименованию и возвращению всем улицам Мариуполя их исторических названий, которые были незаслуженно отняты», — добавил он.