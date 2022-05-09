Архангельск, , 19:12 — REGNUM В Архангельской области акция «Бессмертный полк» объединила почти 106 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Бессмертный полк» в Архангельске dvinanews.ru

«Почти 106 тысяч человек прошли сегодня в «Бессмертном полку» в Архангельской области. Только в столице нашего региона в шествии участвовало больше 30 тысяч человек. Такого не было еще никогда. И это реально мощная сила единения нашего народа, который связывает гордость за своих героических дедов и прадедов. Мы никогда и никому не дадим возможности превзойти наше звание народа-победителя! Память наша бессмертна, а героизм унаследован от великих предков, и это навсегда!», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, «Бессмертный полк» в Петербурге собрал более миллиона человек.