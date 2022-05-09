Москва, , 19:10 — REGNUM Ко Дню Победы резиденты арт-кластера «Таврида» запустили спецпроект «Победа каждого», в котором делятся семейными историями о своих предках-участниках Великой Отечественной войны и дают старт всероссийскому челленджу. Идея челленджа — всем желающим предложено снимать минутные ролики с рассказами о предках и выкладывать их в социальной сети ВКонтакте с отметкой #9историй.

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Резиденты «Тавриды» — яркие, творческие, незаурядные молодые творцы из разных регионов страны — в преддверии Дня Победы подготовили серию видеооткрыток, в которых рассказывают истории и делятся семейными архивными фотографиями и письмами. В семье каждого из них кто-то воевал, спасал раненых, трудился в тылу или пережил ленинградскую блокаду.

«В нашем семейном архиве мы бережно храним документальные свидетельства о героизме наших родственников. Письма и фотографии военных лет, копии наградных листов и докладных записок на представление к наградам, — рассказывает Алина Казначеева, резидент арт-кластера «Таврида». — Алексей Владимирович Сорокин, мой дед, не дожил до победы всего несколько дней, было ему 19 лет. Ему, моему сверстнику, жить и жить, но он отдал свою жизнь, чтобы наше поколение жило в мире. Старый дедушкин пиджак с орденами и медалями передается в нашей семье из поколения в поколение».

Большинство участников спецпроекта не застали своих предков в силу юного возраста, но память о героях хранится в семьях, передается из поколения в поколение и сегодня служит хорошей опорой для молодых людей в трудные моменты их жизни.

«Я не видела моих прабабушку и прадедушку Шульминых Александру Степановну и Ивана Григорьевича, зато бабушка многое про них рассказывала, показывала медали и фотографии. В годы Великой Отечественной войны они работали в тылу на металлургическом заводе в маленьком городке Лысьва Пермского края. Это было единственное предприятие, на котором изготавливали каски для всей Советской армии. После войны они были удостоены наградами и медалями «За доблестный труд», — рассказываетЕкатерина Ефимова, резидент арт-кластера «Таврида». — Я горжусь тем, что в моей семье есть герои, про которых я буду помнить и рассказывать своим детям. Они для меня являются примерами настоящей стойкости, силы духа и героизма. Участвуя в этом спецпроекте, я могу поблагодарить предков за нашу жизнь и наше сегодняшнее счастье».

Молодые люди не просто рассказывают истории, они делятся своими переживаниями и, что самое важное, теми уроками, которые сквозь времена продолжают преподносить им их предки — участники Великой Отечественной войны. Эти переживания больше, чем гордость и благодарность, это настоящая ответственность. Они, современные творцы, ответственны перед теми, кто жил в военные сороковые, в эпоху особой нравственности и чести, и чья кровь течет в их жилах. Это чувство заставляет их двигаться вперед.

«Мне повезло застать бабушкуНаталью Захаровну Ильинув живых и прожить с ней до моих 10 лет. После войны она была замкнутой, открыто не проявлял ласку, но я знал, что она меня крепко любит. Я восхищался ее характером, — вспоминает Андрей Титов, резидент арт-кластера «Таврида». — Она учила меня бережно относиться к еде. Бабушка проводила с нами много времени за разговорами. Через ее истории и суждения я понимал, что хорошо и что плохо, как нельзя себя вести. Она никогда не кричала, но её выразительный взгляд порой был громче слов».

Молодые люди считают своим долгом увековечить память предков, рассказывая о них в рамках спецпроекта. Многие из них не пересекались во времени со своими прабабушками и прадедушками, и тем ценнее отдельные детали и эпизоды, которые они рассказывают. Например, кто-то передает особенности характера, описывает поведенческие особенности, чувствует свою преемственность через внешность, характер и даже способности. «Моя любовь к музыке от моего дедушки Аксенова Михаила Андрияновича! — делится Юлия Галкина, резидент арт-кластера «Таврида». — Мы с ним единственные из четырех поколений семьи, кто поет. Дедушка Миша был спокойным, добрым и веселым, его кредо по жизни: «Всегда сохраняй спокойствие» и «Лучшее оружие и лучшая помощь — это улыбка». Я горжусь им и безмерно его люблю! Очень рада, что могу сегодня рассказать о нем тысячам людей».

Концепцию спецпроекта поддержали световые, визуальные и графические решения, использованные во время съемок и при монтаже видеороликов. Речь в них оживает благодаря особым приемам проекции фотоматериалов и текстов — рассказанные истории превращаются в кадры ретрофильмов. Атмосферу дополняют реальные фотокарточки, письма и предметы из семейных архивов рассказчиков.

Спецпроект «Победа каждого» призван стать социальной акцией, которая внесет вклад в сохранение памяти о военном прошлом и подвигах простых людей.