Пекин, , 19:08 — REGNUM Акции «Бессмертный полк» прошли в городах Гуанчжоу южной провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань в Китае 9 мая. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

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«В шествии «Бессмертного полка» приняли участие несколько десятков соотечественников, а также граждане некоторых государств СНГ», — отмечается в сообщении.

Участники пронесли портреты родственников, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.