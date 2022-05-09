Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM В шествии памяти «Бессмертный полк», которое прошло 9 мая по Невскому проспекту Петербурга, приняли участие более одного миллиона человек. Об этом сообщили в правительстве Северной столицы.

Шествие «Бессмертный полк в Санкт-Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Перед выходом колонны «Бессмертного полка на полуторках ветераны Великой Отечественной войны и блокадники проследовали на Дворцовую площадь в сопровождении «Волонтеров Победы».

Перед участниками шествия с портретами своих близких юнармейцы и волонтеры несли символику Победы и «Бессмертного полка», а также штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

Пройдя по Невскому проспекту до Дворцовой площади, участники шествия смогли стать зрителями праздничного концерта «Песни нашей Победы».

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов: Стереть нашу память не выйдет!