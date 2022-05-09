Санкт-Петербург, 9 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В шествии памяти «Бессмертный полк», которое прошло 9 мая по Невскому проспекту Петербурга, приняли участие более одного миллиона человек. Об этом сообщили в правительстве Северной столицы.

Елена Молчанова ИА REGNUM Шествие «Бессмертный полк в Санкт-Петербурге

Перед выходом колонны «Бессмертного полка на полуторках ветераны Великой Отечественной войны и блокадники проследовали на Дворцовую площадь в сопровождении «Волонтеров Победы».

Перед участниками шествия с портретами своих близких юнармейцы и волонтеры несли символику Победы и «Бессмертного полка», а также штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

Пройдя по Невскому проспекту до Дворцовой площади, участники шествия смогли стать зрителями праздничного концерта «Песни нашей Победы».