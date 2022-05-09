Грозный, 9 мая, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие оставили современное оружие в Попасной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 мая написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Бойцы спецподразделений из Чеченской Республики активно зачищают брошенные бандеровцами укрытия и базы в недавно освобожденном городе Попасная ЛНР, — написал Кадыров. — Практически каждый дом и каждая улочка здесь завалены современным оружием, которое националисты бросили при первой же угрозе».

По его словам, теперь в распоряжении российских военных находятся пулеметы, джавелины, сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ЛНР полностью освобожден от украинских силовиков город Попасная.