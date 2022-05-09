Тюмень, 9 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Тюменцы 9 Мая почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Тюмень замерла в минуте молчания

Тюменские молодогвардейцы ежегодно в День Победы проводят акцию «Минута молчания» в память о защитниках Отечества, не вернувшихся с полей сражений. По традиции местом проведения акции стал перекрёсток улицы Мельникайте и улицы Республики в Тюмени. В 18:55 по местному времени (16:55 мск) движение транспорта на двух этих улицах было остановлено, радиостанция «Радио 7» транслировала звук метронома в эфире.

«Учасником «Минуты молчания» может стать каждый слушатель или зритель теле- и радиоканалов нашей страны. Мы уже десятый год организуем эту акцию и транслируем ролик о героях Великой Отечественной войны на самых больших экранах Тюмени, чтобы как можно больше людей вспомнило, а самое главное — почтило память героев, которые ценою своей жизни подарили нам мирное небо и жизнь», — пояснил координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 9 мая 2022 года состоялось юбилейное, 15-е шествие «Бессмертного полка», который собрал более 252 тысяч участников.