Мюнхен, Германия, , 18:49 — REGNUM 36-летний голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер согласился продлить контракт с мюнхенским клубом. Новое соглашение, как сообщает журналист Экрем Конур, будет рассчитано до 2025 года.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер Michael Kranewitter

Текущее соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года. За мюнхенский клуб голкипер выступает с 1 июля 2011 года после перехода из «Шальке-04» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Мануэль Нойер принял участие в 27-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых пропустил 24 мяча. Десять игр голкипер отстоял «на ноль».

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась с атакующим полузащитником команды Томасом Мюллером о продлении соглашения.