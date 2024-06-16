Москва, 16 июня, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин никогда не отвергал возможности возобновить переговоры с Киевом по урегулированию конфликта на Украине, но требуется, чтобы была легитимная фиксация их итогов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Карпухин

Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не тот, кто может письменно фиксировать договорённости, так как его подпись с юридической точки зрения будет нелегитимной. При этом Путин указал, что на Украине есть легитимные представители власти, подчеркнул Песков.

«Переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют результаты переговоров легитимные представители», — сказал пресс-секретарь в беседе, опубликованной в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков также отметил, что Зеленский не раз заявлял, что не держится за место и на всё готов ради Украины, теперь будет видно, готов ли он на всё, чтобы не длить ситуацию, когда положение его страны постоянно ухудшается. Политик, ставящий интересы Родины выше личных, задумался бы над мирной инициативой российского президента, добавил пресс-секретарь.

Систему гарантий выполнения Киевом достигнутых договорённостей очень сложно создать, но это нужно будет сделать, если украинские власти проявят трезвость и пойдут на переговоры, добавил Песков. Он также подчеркнул, что мирная инициатива Путина — это не ультиматум, а предложение, которое учитывает реалии на земле.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин заявил, что Россия готова возобновить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ из новых регионов РФ. Он подчеркнул, что российские войска остановят боевые действия, в случае начала отвода украинских войск и заявления Киева об отказе от планов вступить в НАТО.

28 мая Путин заявил, что на Украине единственной легитимной властью является Верховная рада, так как истёк срок полномочий Зеленского. Он указал на то, что конституцией этой страны предусмотрено продление полномочий парламента, но не президентского срока. Кроме того, Основной закон Украины предусматривает возможность передачи полномочий верховной власти председателю Рады, отметил российский лидер.